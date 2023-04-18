Обновленный Porsche Cayenne

Компания Porsche представила обновленное семейство кроссоверов Cayenne и Cayenne Coupe 2024 модельного года, которое имеет все шансы стать последним с двигателями внутреннего сгорания. Выход полностью электрического преемника запланирован на 2026 год, передает Day.Az со ссылкой на 110km.ru.

Благодаря всестороннему обновлению, внутри и снаружи, Cayenne и Cayenne Coupe текущего поколения по-прежнему вызывают восторг, а дополнительным бонусом стало возвращение мотора V8 для версии Cayenne S. Внешне рестайлинговый Porsche Cayenne можно отличить по более угловатым фарам и тонким задним фонарям. Передний бампер стал более выразительным, а крылья и капот - более мускулистыми. Палитра цветов пополнилась тремя новыми оттенками: Algarve Blue Metallic, Montego Blue Metallic и Arctic Grey.

Салон обновленного Cayenne явно вдохновлен электрическим Taycan. Здесь появился 10,9-дюймовый экран медиасистемы для переднего пассажира, селектор КПП переехал выше на торпедо и теперь расположен справа от руля. При этом дизайнеры сохранили приличное количество физических кнопок, что особенно приятно видеть в наш век засилья тачскринов и тачпадов.

Версия Cayenne S отказалась от старого 2,9-литрового V6 с двойным турбонаддувом, ему на смену пришел новый битурбо V8, который развивает 474 лошадиных сил (+34 силы к прежнему V6) и 599 Нм крутящего момента (+50 Нм). Благодаря этому V8 кроссовер набирает первую "сотню" за 4,4 секунды с пакетом Sport Chrono, а его максимальная скорость достигает 270 км/ч.

Мотор V6 доступен только в базовой версии и для плагин-гибридных кроссоверов. "Обычный" Cayenne получает небольшой прирост мощности до 353 л.с. (+13 сил) и 599 Нм (+49 Нм). Гибридный Porsche Cayenne E-Hybrid теперь развивает 469 л.с. Версия Cayenne Cayenne Turbo GT с 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом получает дополнительные 19 сил и выдает 659 сил, что позволяет ему разогнаться до 100 км/ч за 3,1 секунды.

Поставки обновленных Porsche Cayenne начнутся летом 2023 года, но дилеры в США уже начали принимать заказы. Базовый вариант стоит от 81 тысячи долларов, а Cayenne Turbo GT обойдется в 198 тысяч долларов.