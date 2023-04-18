Mercedes-Maybach показал в Китае новый кроссовер EQS 680

Mercedes-Maybach представил на автосалоне в Шанхае новый роскошный кроссовер под названием EQS 680. Автомобиль получил два электрических мотора, батарею емкостью 107,8 кВт·ч и систему полного привода. Суммарная мощность новинки - 658 л.с. и 950 Н·м крутящего момента. Разгон до сотни занимает у машины 4,4 с. Максимальная скорость - 210 км/ч, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Водителю доступны пять режимов езды: Eco, Sport, Offroad, Individual и основной - Maybach. Запас хода EQS 680 составляет 600 км. Также кроссовер получил пневматическую подвеску и полноуправляемое шасси.

Дизайн электрокара напоминает обычный EQS SUV. "Зеленый" кроссовер оборудовали другой решеткой радиатора, новыми бамперами, множеством хромированных деталей кузова, матричной оптикой Digital Light, эмблемами Maybach, а также 21- или 22-дюймовыми колесными дисками на выбор.





Салон EQS 680 получил отделку высококачественной кожей и деревянным шпоном. Автомобиль оснастили сиденьями с обогревом, вентиляцией и функцией массажа. Также роскошный кроссовер получил "гиперэкран", который представляет собой три OLED-дисплея, переходящих один в другой. Напротив водителя находится приборная панель, сообщающая о состоянии автомобиля, посередине - мультимедийная система, а напротив пассажирского кресла - дополнительный экран, на котором можно смотреть развлекательный контент. Среди опций: дополнительные дисплеи для задних пассажиров, складные столики и мини-холодильник для напитков.

Производство электрического кроссовера EQS 680 наладят на заводе в США. Продажи автомобиля должны начаться до конца нынешнего года. Цены на новинку пока не объявлены.