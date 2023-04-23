Polestar построил купе-кроссовер с панорамной крышей

Шведская марка Polestar рассекретила купе-кроссовер Polestar 4. Он расположится между моделями Polestar 2 и Polestar 3 и окажется самым динамичным в нынешней гамме марки. Двухмоторная "четверка" будет разгоняться до "сотни" за 3,8 секунды и проезжать на одном заряде батареи больше 500 километров. Дизайн электрокара выполнен по мотивам концерта Precept - у него нет заднего стекла, а салон обит экологически безопасными материалами, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В случае с Polestar нумерация моделей не влияет на их положение в линейке. "Купе" Polestar 4 займет пустующую нишу между лифтбеком Polestar 2 и кроссовером Polestar 3, причем и по размерам, и по цене.

Новинка переняла стиль у концепта Polestar Precept 2020 года. Тут тоже нет заднего стекла, поэтому панорамная крыша заканчивается за головами пассажиров второго ряда, а салонное зеркало представляет собой экран, на которое транслируется картинка с камеры.

Polestar 4 может похвастаться выдвижными ручками дверей, безрамочным боковым остеклением и двухъярусными фарами-мьёльнирами. Интерьер кросс-купе выполнен в стилистике soft tech и черпает вдохновение в индустрии моды и спортивной одежды.

Здесь больше вторсырья и "низкоуглеродных" материалов, в том числе разработанная совместно со Шведской школой текстиля вязаная обивка, биовинил MicroTech, регенерированный нейлон Econyl, полипропилен из натуральных волокон и полученная этическим путем кожа "наппа".

Мультимедиа электрокара работает на Android. Диагональ центрального дисплея - 15,4 дюйма. Есть встроенная поддержка сервисов Google и опциональная аудиосистема Harman Kardon с 13 динамиками (16 - с пакетом Nappa Pack) и 1400-ваттным гибридным усилителем.

За безопасность отвечают девять подушек и ассистирующий комплекс Mobileye SuperVision. Он полагается на данные с 12 камер, радара и 12 ультразвуковых сенсоров и, помимо прочего, умеет отруливать от препятствий и самостоятельно перестраиваться в другую полосу.

Обе версии Polestar 4 получат 400-вольтовую батарею CATL емкостью 102 киловатт-часа (доступны 94 кВт•ч), происхождение опасных компонентов которой отлеживают с помощью блокчейна. Кроссовер с одним электромотором (272 л.с., 343 Нм) сможет проезжать без подзарядки до 600 километров (WLTP), двухмоторный (544 л.с., 686 Нм) - 560. Разгон до ста будет занимать 7,4 и 3,8 секунды (лучший показатель среди всех моделей марки) соответственно.

Все "четверки" можно будет заряжать с мощностью до 200 киловатт, плюс их оснастят тепловым насосом и технологией V2L для питания внешних устройств. У двухмоторных Polestar 4 к тому же будет адаптивная подвеска и селектор режимом движения.

Первым рынком для Polestar 4 станет Китай. Производство электрокаров организуют на предприятии Geely, старт запланирован на ноябрь этого года. Глобальный запуск придется на начало 2024-го. В течение 12 месяцев модель начнут продавать в странах Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

По предварительной информации, начальная цена Polestar 4 составит 60 тысяч долларов.