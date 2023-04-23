Раскрыты два новых электрокроссовера Toyota

В рамках Шанхайского автосалона компания Toyota показала два новых электрокроссовера. Представленные модели являются прототипами серии bZ. Японская марка сообщила, что новинки ориентированы на разную целевую аудиторию. Если bZ FlexSpace нацелен на семейные пары, то bZ Sport Crossover рассчитан на молодых покупателей. Электрокары планируют запустить в серию в 2024 году. На первом этапе новинки будут доступны исключительно на китайском рынке, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Toyota bZ FlexSpace ориентирован на семейные пары с детьми и людей, предпочитающих практичные автомобили. Прототип кроссовера получил просторный функциональный салон, увеличенный запас хода на одном заряде аккумулятора и современные системы безопасности.

Toyota bZ Sport Crossover представляет собой симбиоз классического кроссовера и хот-хэтча. Благодаря необычному дизайну электрокар, как считают в компании, должен понравиться молодежи, предпочитающим активный образ жизни и динамичную езду. Одной из необычных особенность модели станет возможность "совершенствовать" электромобиль в процессе эксплуатации с помощью обновления "по воздуху".

Технические характеристики будущих новинок Toyota пока не разглашает. Производство электрокаров наладят в следующем году на автозаводе китайского концерна BYD. На первом этапе приобрести модели смогут только жители Китая.

В середине января в Токио представили прототип раллийного Honda Civic Type R-GT Concept. Автомобиль примет участие в японского гоночной серии.