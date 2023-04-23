Электрический родстер MG Cyberster показался на официальных фотографиях

Британская марка MG, принадлежащая китайскому автоконцерну SAIC, раскрыла дизайн двухместного электрического родстера Cyberster, в продаже на европейском рынке он появится летом 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.

Фанаты MG, коих в Европе по-прежнему довольно много, ожидали на Шанхайском автосалоне полноценной премьеры родстера Cyberster, но, как выяснилось, она перенесена на ближайшее лето, а пока только опубликованы первые официальные фотографии (возможно, компьютерные рендеры) без какого-либо технического описания. Впрочем, часть технических данных Cyberster на прошлой неделе опубликовал китайский Минпром, так что уже более-менее ясно, чего ждать от новинки.

Напомним, что в виде концепткара MG Cyberster дебютировал два года назад и стал прологом к развороту британской марки от китайского ширпотреба к элегантным спортивным моделям в лучших исторических традициях MG. Серийный Cyberster, в частности, стилистически близок к последнему исконно британскому родстеру MG F/TF, что выпускался с 1995 по 2011 год и оснащался только бензиновыми двигателями.

Cyberster в свою очередь будет исключительно электрическим и потому довольно тяжёлым: снаряженная масса в зависимости от модификации составит 1850-1985 кг. Габаритная длина нового спорткара - 4535 мм, ширина - 1913 мм, высота - 1329 мм, колёсная база - 2690 мм. Максимальная штатная размерность шин - 245/40 R 20 спереди и 275/35 R 20 сзади.

В базе китайского Минпрома значатся три версии серийного MG Cyberster: базовая будет иметь единственный электромотор на задней оси мощностью 231 кВт (314 л.с.) либо 250 кВт (340 л.с.). У полноприводной двухмоторной версии сзади будет стоять электродвигатель на 250 кВт (340 л.с.), спереди - на 150 кВт (204 л.с.), совокупная мощность двухмоторной силовой установки - 544 л.с. Тормоза будет поставлять фирма Brembo. Ёмкость батареи и другие технические характеристики пока не объявлены.

Cyberster адресован главным образом европейским покупателям, тогда как в Китае MG с недавних пор предлагает спортивные модели с бензиновыми двигателями - например, эффектный лифтбек MG 7. Выход серийного Cyberster на европейский рынок запланирован на 2024 год, когда марка MG будет отмечать свой вековой юбилей.