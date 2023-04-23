Great Wall представила шестиколесный пикап Cyber Pickup

Компания Great Wall представила на Шанхайском автосалоне шестиколесную версию пикапа Poer под названием Cyber Pickup, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка базируется на пикапе Shanghai Poer и длиннее его на 52 сантиметра (длина Cyber Pickup составляет 5,96 метра). Трехосный пикап получил гибридную силовую установку с 3,0-литровым бензиновым мотором V6 с двойным турбонаддувом, который сочетается с 9-ступенчатым "автоматом".

Суммарная мощность составляет 517 л.с. (750 Нм). Для того, чтобы вес пикапа не превысил 3,5 тонны, ряд деталей автомобиля были изготовлены из углеродного волокна. Разгон до "сотни" занимает 7,5 с. Новинка также получила пять блокировок дифференциала.