https://news.day.az/autonews/1556811.html В Стамбуле открыт первый автосалон и автосервис Togg
В Стамбуле открыт первый автосалон и автосервис Togg
Автосалон и автосервис первого электромобиля Togg производства Турции открылся в Стамбуле.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, электромобили Togg демонстрируются в Центре, открывшемся в Зейтинбурну. О времени начала продаж станет известно в ближайшее время.
Напомним, что первый автомобиль Togg был представлен Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану 3 апреля.
Затем, 4 апреля, автомобиль был представлен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а 12 апреля - Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
С адресами автосалонов и автосервисов Togg, которые открываются в Турции, можно ознакомиться по ссылке.
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