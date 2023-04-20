"Тесла" выходит на тропу ценовой войны

Компания Tesla снова снизила цены автомобили Model 3 и Model Y - уже второй раз в этом месяце и шестой раз с начала года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ixbt.com

После последовательного и постепенного повышения цен на электромобили в течение последних двух лет Tesla начала снижать эти цены в 2023 году, чтобы поддерживать спрос на высоком уровне. Всё началось с большого падения цен в начале января, а затем последовали небольшие корректировки.

В результате новые электромобили Tesla впервые стали стоить менее 40 000 долларов ещё до применения налоговых льгот. Tesla Model 3 Standard Range RWD, самый дешевый автомобиль Tesla, подешевел с 41 990 до 39 990 долларов. Это единственная модель Tesla, на которую федеральная налоговая скидка снижена с 7500 до 3750 долларов.

Также Tesla значительно снизила цены на Tesla Model Y: