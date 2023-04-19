Omoda представила три новинки

Китайская компания Omoda представила на Шанхайском автосалоне три новинки. Как передает Day.Az, об этом говорится в поступившем в Autonews пресс-релизе.

Первой новинкой стал электрический кроссовер Omoda C5 e-QUA. От стандартного вседорожника Omoda C5 он отличается слегка видоизмененной передней частью и электрической силовой установкой, характеристики которой пока не приводятся.

Следом дебютировали два кроссовера под новым брендом Jaecoo, который будет ответвлением Omoda. Jaecoo 7 представляет собой перелицованный Chery TJ-1. От него новый автомобиль отличается другой решеткой радиатора. Техническая часть та же - 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 197 л.с., работающий в связке с семиступенчатым "роботом".

Под названием Jaecoo 9 скрывается флагманский кроссовер Chery Tiggo 9. При этом от оригинала модель отличается исключительно логотипами. Силовая установка состоит из 2-литрового турбодвигателя мощностью 261 л.с.