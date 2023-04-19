Nissan показал концепт нового кроссовера

Японская компания Nissan привезла на автосалон в Шанхае концепт кроссовера Arizona, сообщает Day.Az со ссылкой на Autohome.com. В будущем он ляжет в основу серийной модели для рынка Китая.

Nissan Arizona был спроектирован китайскими специалистами с использованием технологий японского бренда. Автомобиль получил резкие и рубленые формы в экстерьере. Кроме того, у него распашные двери без центральной стойки, что должно упростить посадку в салон.

Кроссовер получил интеллектуальную систему подсветки салона. Благодаря ней освещение меняется в зависимости от состояния водителя. Если он раздражен, то она включит успокаивающий свет, а если потребуется поддержать его в тонусе, то цвет станет соответствующим.