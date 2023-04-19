Chery представила новый флагманский кроссовер Tiggo 9

Компания Chery на мотор-шоу в Шанхае показала новый флагманский кроссовер Tiggo 9. Пока на автосалоне дебютировала пока лишь гибридная версия машины под индексом C-DM. Длина автомобиля составляет 4820 мм, ширина - 1930 мм, а в высота - 1699 мм. Размер колесной базы равен 2820 мм. Таким образом, по размерам модель сопоставима, например, с Kia Sorento, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Купить машину можно будет в пяти- и семиместной модификации. Кроссовер оборудовали большой решеткой радиатора с хромированными вертикальными ламелями, узкими светодиодными фарами, выдвижными ручками дверей, панорамной крышей и 20-дюймовыми колесными дисками.

В салоне автомобиля количество физических кнопок сведено к минимуму. Новинка получила объеденные в один блок цифровую приборную панель и тачскрин мультимедийной системы, а также сразу 27 воздуховодов климатической системы.

Гибридный Chery Tiggo 9 укомплектовали 2,0-литровым бензиновым мотором Kunpeng, который работает совместно с электродвигателем. Суммарная мощность машины не называется. На данный момент известно, что автомобиль будет предлагаться с передним или полным приводом. Во втором случае разгон до сотни займет у новинки 4,26 секунды.



На местном рынке Chery Tiggo 9 дебютирует этой весной. Когда ждать российской премьеры флагманского кроссовера китайского бренда пока не уточняется.