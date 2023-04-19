Dongfeng выкатила 11 новинок и представила новые суббренды

На Шанхайском международном автосалоне компания Dongfeng объявила о запуске новых брендов, а также представила 11 новейших моделей, рассказывает портал Автовзгляд, передает Day.Az.

Представители DFM под в полном соответствии с "зелеными" трендам в мировом автопроме посвятили свою экспозицию передовым технологиям в области электрификации и альтернативных источников энергии. Среди презентованных новинок стоит отметить полностью электрический внедорожник Dongfeng Aeolus S01 и гибридную модель Mage PHEV.

Как рассказал в ходе премьеры генеральный директор Dongfeng Motor Corporation Ян Цин, "в последние годы компания активно готовилась к инновационному рывку, в результате огромной работы появились новые платформы, ключевые узлы и основные технологические ресурсы для полноценного вступления компании в эпоху электрификации, искусственного интеллекта и сетевого взаимодействия".

Так, китайцы представили три новые архитектуры, а также свежеиспеченную марку Hydrogen Ship, ворвавшуюся в сегмент водородных авто. Кроме того, полностью "электрическим" станет бренд Aeolus, который намерен реализовать в 2025 году не менее 500 000 машин. Причем в течение трех ближайших лет на рынок выйдет восемь новых моделей, играющих в разных классах и ценовых сегментах.

Помимо прочего, дебютировал отдельный бренд под незамысловатым названием eπ, а первой ласточкой под новым флагом стала концептуальная модель eπ2023, умеющая ездить и на электричестве, и на водороде.