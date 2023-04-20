Дешёвый электромобиль Build Your Dreams сразу стал хитом

Компания BYD (Build Your Dreams) представила новый электрический хетчбэк Seagull начального уровня на Шанхайской автомобильной выставке 2023 года и сразу начала принимать предзаказы, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Теперь же было объявлено, что на электромобиль BYD Seagull, который является частью серии BYD Ocean, за первые за 24 часа поступило 10 000 заказов.

BYD Seagull построен на электрической платформе BYD 3.0 и предлагается в двух версиях. Младшая версия за 11 400 долларов оснащена натрий-ионной аккумуляторной батареей на 30 кВт•ч и запасом хода 305 км. Старшая версия оснащена литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареей на 38 кВт•ч и запасом хода 405 км, она стоит 13 900 долларов.

Seagull предлагает мощность 75 или 102 л/с и максимальную скорость 130 км/ч. Его габариты составляют 3780 х 1715 х 1540 мм, а колесная база равна 2500 мм. "Чайка" в исполнении BYD имеет 4-местную и 5-дверную конфигурации.

Внутри Seagull находится 5-дюймовая приборная панель и 12,8-дюймовая информационно-развлекательная система. Рулевое колесо имеет срезанную нижнюю часть, в салоне предусмотрена беспроводная зарядка и два подстаканника.