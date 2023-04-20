Toyota прекратила производство культового внедорожника

Грустная новость для фанатов настоящих внедорожников Toyota: после 17 лет производства интересная и самобытная модель Toyota FJ Cruiser уходит на покой. В США автомобиль не продается уже несколько лет, но до недавнего времени его ещё было можно приобрести в ряде стран - в ЮАР, Чили и на Филиппинах. Но сейчас - всё: продажи окончательно свернуты, как и производство (выпускали FJ Cruiser в Японии), передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Toyota FJ Cruiser выпускался с 2006 года и оснащался единственным двигателем - 4,0-литровым бензиновым V6 1GR-FE, который работал или с 6-ступенчатой механической коробкой передач, или с "автоматом". Полный привод, большие углы въезда и съезда и короткая база (длина - 4670 мм, колёсная база - 2690 мм) позволяли FJ Cruiser проехать там, где не могли пробраться полноразмерные внедорожники.

Несмотря на то, что FJ Cruiser уходит на покой, у него всё же может появиться идейный преемник, но уже не бензиновый, а электрический. Ранее Toyota демонстрировала прототип Compact Cruiser EV, который за его внешность можно назвать осовремененной версией FJ Cruiser.