Voyah презентовала новый премиальный седан Passion

На Шанхайском автосалоне состоялась премьера третьей модели в продуктовой линейке премиального бренда Voyah, коей оказался электрический седан под названием Passion, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

У себя на родине автомобиль получил модельное имя Zhuiguang, но на российском рынке ему досталось более благозвучное название Passion. Серийная модель стала воплощением концепта I-land с агрессивным дизайном, не лишенным элегантности.

Как сообщают представители компании, "новый флагманский полноприводный электроседан вобрал в себя все самое лучшее от моделей представительского класса и настоящих суперкаров: комфорт класса люкс и непревзойденную динамику".

Электроседан оснащен силовой установкой с пиковым крутящим моментом, равным 730 Нм. Первую "сотню" с места Voyah Passion разменивает за 3,8 секунды, а максимальная скорость ограничивается отметкой в 210 км/ч.