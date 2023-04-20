Hyundai разработает луноход

Hyundai Motor Group совместно с крупными корейскими исследовательскими институтами аэрокосмической отрасли приступили к созданию экспериментальной модели лунохода, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Еще в июле прошлого года корейский автогигант подписал соглашение с шестью корейскими научно-исследовательскими институтами в аэрокосмическом секторе для создания высокотехнологичного решения для исследования лунной поверхности. После длительного обсуждения партнеры определились с направлением разработки.

Планируется, что первоначальный испытательный блок завершится во второй половине 2024 года, а первый запуск лунохода намечен на 2027 год. Перед отправкой аппарата на Луну группа разработчиков проведет эксплуатационные испытания модели в среде, похожей на лунную поверхность.

В космическом вездеходе будут реализованы самые передовые технологии Hyundai и Kia в области робототехники и автономного вождения. Он получит разработанные Hyundai двигатель и подвеску, а также солнечные батареи и набор камер с LiDAR-датчиками. Устройство для исследования Луны получит автономную систему управления и будет весить около 70 кг.