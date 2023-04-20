Land Rover разделится на три отдельных бренда

Компания Jaguar Land Rover в скором времени прекратит свое существование, говорится в официальном сообщении пресс-службы. Отныне концерн будет называться просто JLR - без какой-либо расшифровки, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Кроме того, полностью исчезнет бренд Land Rover. На его место придут сразу три марки - Defender, Discovery и Range Rover, - которые выросли из семейств внедорожников Land Rover.

Обусловлены такие изменения в первую очередь слишком длинными названиями. Так, например, полное название одного из внедорожников звучит как Land Rover Range Rover Velar, хотя в разговорной среде обычно первые два слова убираются. Таким образом, радикальных изменений в восприятии брендов бывшего Land Rover произойти не должно.

Флагманские модели сохранят прежнюю платформу MLA, которая поддерживает электрические силовые установки, а младшие кроссоверы станут полностью электрическими и переедут на новейшую платформу EMA.

Что касается бренда Jaguar, то в JLR заявили, что он перестанет быть производителем премиальных автомобилей. Теперь Jaguar будут позиционировать в качестве люкс-марки. Первой машиной нового семейства станет электрический седан класса GT, который будет самым мощным "Ягуаром" в истории.

Напомним, название Jaguar Land Rover появилось в 2008 году после того, как обе компании были выкуплены индийской корпорацией Tata.