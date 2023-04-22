Mercedes-Benz представил новую спецверсию электромобиля EQS Manufaktur Signature Edition

Компания Mercedes-Benz представила эксклюзивную версию своего флагманского электрокара Mercedes-Benz EQS - Manufaktur Signature Edition. Новое исполнение дебютировало в четырех специальных конфигурациях, которые будут выпущены ограниченным тиражом и поступят к дилерам весной 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Mercedes-Benz EQS Manufaktur Signature Edition отличает исключительное внимание к интерьеру со сшитой вручную кожаной отделкой сидений, руля, подлокотника на центральной консоли, передней панели и дверных карт. На подголовниках сидений вышита звезда Mercedes-Benz или логотип AMG. Еще одна уникальная деталь интерьера - глянцевая хромированная надпись "Manufaktur" на центральной консоли.

На выбор покупателям предложены Mercedes-Benz EQS 580 4Matic и "заряженный" AMG EQS, каждый из которых доступен в двух различных исполнениях Manufaktur Signature Edition.

Так, Mercedes-Benz EQS 580 4Matic доступен в версиях с кузовом серого цвета и салоном из кожи Nappa красного цвета, а также с красным металлизированным цветов кузова и белым кожаным салоном, тогда как AMG EQS будет доступен в черном и золотом кузове с белым салоном из кожи Nappa. Цены пока не объявлены.