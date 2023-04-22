Что делать, если потерял ключи от автомобиля

Зачастую с водителями случаются разные неприятные ситуации. Потеря ключей от автомобиля - одна из них. Как открыть машину без ключей и в какие службы следует обратиться, Autonews рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов, передает Day.Az.

Как открыть машину без ключа?

В самом крайнем случае, например если ситуация произошла в лесу или в глухой деревне, можно разбить одно из боковых окон, желательно самое маленькое. Позже вам придется устанавливать новое стекло, а цена, как правило, зависит от размера. Ногой или рукой автомобильное стекло не разбить, даже не пытайтесь. Лучше вооружиться молотком или хотя бы камнем и бить по краю стекла.

В какие службы обращаться, если водитель лишился ключей

Если доступа ко второму, запасному ключу у водителя нет, то можно воспользоваться услугами специалистов техпомощи. Во всех крупных городах существуют компании, которые специализируются на вскрытии любых замков, в том числе и автомобильных. Либо в этом могут помочь специалисты спасательных служб - звонить нужно в МЧС. Обязательно подробно опишите ваш случай, чтобы на помощь были направлены нужные профи. Если ключ утерян, его могут изготовить заново или использовать арсенал различных электронных или механических "отмычек". Помните, что при вызове таких служб вам придется предъявить документы на автомобиль и свой паспорт. Хорошо, если у вас есть фото документов в мобильном телефоне.

Еще один вариант - на случай, когда ситуация произошла на трассе, а второй комплект ключей ждет вас дома. Тогда можно вызвать эвакуатор. Иногда стоимость может быть сопоставима с услугами "вскрывателей".