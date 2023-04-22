https://news.day.az/autonews/1557846.html Jaguar планирует выпусить новый спортивный автомобиль GT
Jaguar планирует выпусить новый спортивный автомобиль GT
Британская компания Jaguar планирует в 2024 году представить новый спортивный автомобиль под названием GT. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба бренда.
Отмечается, что автомобиль будет представлять собой четырехдверный седан с электрической силовой установкой. На одной зарядке аккумуляторов машина сможет проехать до 700 км. Седан будет построен на новой платформе Jaguar Electrified Architecture (JEA). Стоимость машины составит £100 тыс. (10 млн руб.).
Чуть позже должны будут появиться еще две электрические модели Jaguar.
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