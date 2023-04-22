Bentley отметила юбилей Continental GT эксклюзивным спорткаром

Британская компания Bentley выпустила уникальный Continental GT к юбилею модели. Первое поколение Bentley Continental GT дебютировало в 2003 году - за двадцать лет британский спорткар стал не только одной из самых популярных моделей бренда, но и сменил три генерации и обзавёлся массой специальных и лимитированных версий. Естественно, что круглая дата стала отличным поводом для выпуска очередной особой модификации Continental GT, которую Bentley представила на автосалоне в Шанхае. Юбилейную версию создали на базе купе Bentley Continental GT S, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Специалисты придворного ателье Mulliner создали особое оформление двухдверки. Кузов окрашен в тёмно-серый оттенок Magnetic, который сочетается с чёрным хромом и чёрными 22-дюймовыми 10-спицевыми колёсами. Тему красных тормозных суппортов продолжают алые акценты на кузове и в салоне. Интерьер же отделан чёрно-красной кожей оттенков Beluga и Hotspur.

Для декоративной панели, разделённой красной полосой, выбраны самый настоящий гранит в верхней части и дерево чёрного цвета в нижней. На деревянных плашках выгравированы силуэты Continental GT первого и третьего поколений, а также памятная надпись с обозначением спецверсии. На порогах появились накладки с изображением колёсных дисков оригинального купе и актуальной модели.

Технически юбилейная модификация повторяет стандартный Bentley Continental GT S, оснащённый 550-сильным 4,0-литровым V8 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Вслед за моделью для автосалона в Шанхае последует ещё несколько спецверсий, которые покажут на выставках в других странах мира.

Празднование 20-летия Bentley Continental GT завершится во второй половине августа на мероприятии Monterey Car Week в США, когда состоится премьера эксклюзивного спорткара. Машина будет оформлена в стиле самого первого купе, вышедшего в 2003 году, с VIN-номером 20001, кузовом цвета Cypress Green и салоном с кожей Saddle Hide и деревом Burr Walnut.