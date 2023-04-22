Новый седан Lada Granta - ФОТО

На днях в Сети появились фотографии, на которых, по всей видимости, изображена Гранта нового поколения. Проанализировав всю имеющуюся информацию, мы решили составить представление о том, как будет выглядеть будущая новинка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru, модель Granta в линейке Волжского автомобильного завода появилась в 2011 году. Автомобиль представлял из себя удешевлённую версию Калины в кузове седан. Сама Лада Калина выпускалась с 2004 года, а в 2018-м оба семейства были объединены в одно с именем Гранта и получили рестайлинг в актуальном стиле компании. Уже давно назрела необходимость смены поколений, и в прошлом месяце президентом АВТОВАЗа Максимом Соколовым было заявлено о том, что такой автомобиль сейчас находится на стадии разработки. При этом в Сети уже можно увидеть, вероятно, фрагменты этой модели.