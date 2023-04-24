Обновленный седан Volkswagen Lavida

На автосалоне в Шанхае совместное предприятие SAIC Volkswagen представило модернизированный седан Volkswagen Lavida. Новая версия получила новый 1,5-литровый турбомотор, выдающий 160 л.с. Авто с таким двигателем обозначаются шильдиком 300TSI на крышке багажника, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

1,5-литровый турбомотор пришел на смену 1,4-литровому. Впрочем, его нельзя назвать новым: EA211 1.5T EVO2 (таково обозначение ДВС) устанавливают на Volkswagen Sagitar и Bora (производятся на предприятии FAW Volkswagen), он же числится в спецификациях Volkswagen Tange (тоже детище FAW Volkswagen). Заявленный расход Lavida с новым мотором - 5,4 л на 100 км (согласно методике WLTC).

Если не касаться нового двигателя, то в машине мало что изменилось - дизайн интерьера и экстерьера лишь слега подретуширован. В оснащение Lavida входит цифровая приборная панель с экраном диагональю 10,25 дюйма, медиасистема с 12-дюймовым экраном и поддержкой Car Play, также есть ряд систем помощи водителю.

Цена на Volkswagen Lavida 300TSI 2023 уже объявлены. Базовая версия стоит 20 150 долларов, топовая - 22 000 долларов.