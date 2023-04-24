Сколько авто было экспортировано из Грузии?

За первый квартал 2023 года Грузия реэкспортировала 20 817 легковых автомобилей. Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

Согласно данным, из общего числа автомобилей 4 866 реэкспортированных автомобилей выпущены менее 5 лет назад, при этом 59 выпущены в 2023 году, а возраст 6 778 автомобилей от 5 до 10 лет.

Кроме того, из Грузии реэкспортировано 5 087 автомобилей, выпущенных от 10 до 15 лет назад, и 3 862 - от 15 до 20 лет назад.

Остальные отправившиеся на реэкспорт автомобили выпущены были более 20 лет назад, при этом самый старый реэкспортированный автомобиль 1930 года выпуска.