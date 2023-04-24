Ford начинает поставки электропикапа в Европу

Компания Ford объявила о начале поставок большого электрического пикапа F-150 Lightning в Норвегию - страну с самой высокой долей продаж электромобилей в мире, сообщает Day.Az со ссылкой на Kolesa.Ru.

Большие американские пикапы докатились-таки до Европы на "зелёной" волне. Компания Ford утверждает, что её норвежские клиенты прямо-таки умоляли дилеров привезти им F-150 Lightning, и теперь их мольбы услышаны: в эту страну из Америки прибудет ограниченная партия электропикапов в фиксированной комплектации Lariat Launch Edition в насыщенном синем цвете Antimatter Blue.

Почему партия ограниченная? Дело в том, что в самой Америке F-150 Lightning пока большой дефицит: компания Ford недооценила спрос на эту модель и для наращивания объёмов её производства потребуется время. В прошлом году продажи Ford F-150 Lightning в США составили всего 15 617 единиц, тогда как заказов на них собрано около 200 000, то есть создалась большая очередь. В этом году Ford рассчитывает выпустить 150 000 элекропикапов, так что всем желающим всё равно не хватит, но в Норвегию партию всё-таки отгрузят, хотя бы из уважения к рвению норвежцев к "электричкам", невзирая на суровый климат.

Доля электромобилей в автопарке Норвегии в прошлом году достигла 21%. Доля электромобилей в структуре продаж новых машин очень высокая: например, в марте этого года она составила 86,8% (16 811 шт.), 10,4% - это гибриды, остальное - традиционные "углеводородные" модели. Власти Норвегии рассчитывают, что уже в 2025 году все новые проданные легковые и лёгкие коммерческие автомобили в стране будут иметь нулевой выхлоп, то есть окажутся электромобилями либо водородными авто.

Ford F-150 Lightning - коммерческий по своей сути электромобиль, но адресован он в том числе любителям отдыха на дикой природе: в грузовик можно загрузить много провизии, палаток и экспедиционной амуниции - один только передний багажник вмещает 400 л. В этой связи несколько странно, что Норвегию приедет не дальнобойная версия Extended Range с батареей ёмкостью 131 кВт·ч, а Standard Range с батареей ёмкостью 98 кВт·ч. Полного заряда хватит на 386 км пробега по американскому циклу EPA, запас хода по европейскому циклу WLTP компания Ford ещё не измерила. Максимальная мощность зарядки - 150 кВт, она позволяет пополнить заряд с 15 до 80% за 39 минут.

Силовая установка версии Standard Range состоит из двух электромоторов (по одному на ось), их совокупная отдача - 458 л.с. и 1050 Нм, разгон до 100 км/ч занимает менее 5 с. Грузоподъёмность пикапа - 805 кг, допустимая масса буксируемого прицепа - 3492 кг, габаритная длина - 5911 мм, ширина - 2032 мм, высота - 1989 мм, колёсная база - 3696 мм, дорожный просвет - 213 мм.

Цена Ford F-150 Lightning в Норвегии составит 1 183 000 крон или 111 545 долларов в переводе по текущему курсу. У себя на родине электропикап в аналогичной комплектации обойдётся намного дешевле - от 75 974 долларов, а за 98 074 долларов можно уже стать обладателем топ-версии Platinum с большой батареей Extended Range и 588-сильной силовой установкой. В недалёком будущем Ford может предложить F-150 Lightning и в других европейских странах, но прежде им должна как следует "наесться" Америка.