Легендарный автомобиль снимут с конвейера

Концерн General Motors объявил о намерении снять с производства автомобиля Chevrolet Camaro, американский маслкар покинет конвейер уже в январе следующего года. Автомобиль, задуманный как машина для молодежи, успел стать одним из ключевых героев фантастической саги "Трансформеры". Купе выпущено большим тиражом, поэтому коллекционной ценностью станут только машины спецсерий, говорят эксперты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

General Motors выпустил официальное сообщение о намерении завершить выпуск автомобиля Chevrolet Camaro в январе 2024 года. Последние Camaro шестого поколения сойдут с конвейера завода в Лэнсинге, штат Мичиган.

В нынешней генерации автомобиль выпускается с 2016 года в кузовах купе и кабриолет и оснащается широким набором силовых установок. В базовой версии Camaro (от $27,8 тыс. на американском рынке за машину в кузове купе) устанавливают 2,0-литровый турбомотор мощностью 275 л.с.

Camaro, как и его главный конкурент - Ford Mustang, - это машины с классической компоновкой и спортивной внешностью, в базовой комплектации они всегда продавались с не самыми мощными моторами. За это на североамериканском рынке они получили наименование pony cars. Отсылка к маленькой лошади говорит о стилизации этого типа машин под настоящий спорткар. Оно закрепилось после того, как родоначальник класса, Ford Mustang, продемонстрировал очень высокие продажи сразу после выхода на рынок. В 1966 году, когда дебютировал Chevrolet Camaro, годовые продажи Mustang превысили 607 тыс. экземпляров.