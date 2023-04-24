Вольксваген вернет кнопочное управление электроникой

Несмотря на современный тренд в автомобильной индустрии, согласно которому многие автомобильные производители переходят на сенсорные кнопки управления, Volkswagen прислушивается к своим поклонникам, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.

В представленных концептах Volkswagen ID. 7 и ID. 3 было множество сенсорных органов управления, однако в компании заявили, что откажутся от подобной схемы управления в серийном Volkswagen ID.7 и вернутся к классическим кнопкам.

Такое решение принял новый генеральный директор Volkswagen Томас Шефер, который еще в октябре прошлого года объявил о своем намерении добавить физические кнопки обратно в новые модели после получения отзывов от нового комитета по работе с клиентами. "Ключевым словом было "интуитивно понятный пользовательский интерфейс"", - сказал Шефер.

Это намерение было подтверждено новым концепт-каром Volkswagen ID 2all , который включает в себя переключатели и колесико на рулевом колесе, а также кнопки быстрого доступа под экраном информационно-развлекательной системы.

Autocar подтверждает, что физические элементы управления будут добавлены на рулевое колесо Volkswagen ID. 7 вместо тактильных сенсорных панелей.