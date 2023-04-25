Представлен Mercedes-Benz EQS580 City Edition 2023 со скутером в комплекте

Компания Mercedes-Benz объявила, что она продаст всего 150 автомобилей Mercedes-Benz EQS580 City Edition 2023, и все они будут предлагаться только в Южной Калифорнии. Mercedes заявляет, что пожертвует неустановленную сумму выручки местной некоммерческой организации Safe Kids California, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Покупатели Mercedes-Benz EQS580 City Edition 2023 получат в подарок электрический скутер Unagi Model One Voyager. Покупатели могут выбрать один из четырех вариантов цвета: Cool Mist, Deep Cobalt, Latte и матовый черный.

Mercedes-Benz EQS580 City Edition 2023 имеет уникальные внешние значки, а также табличку с номером на центральной консоли. Стандартное оборудование включает в себя видеорегистратор, колеса в стиле AMG и трехступенчатую систему фильтрации воздуха с фильтром HEPA.

Покупатели одного из 150 экземпляров смогут выбрать между двумя красками металлик: Manufaktur Diamond White или Twilight Blue. Все модели имеют внутреннюю отделку из орехового дерева. Первый цвет кузова сочетается с кожаной обивкой Macchiato Beige и Space Grey, а последний сочетается с кожей Neva Grey и Sable Brown.

Mercedes не сообщил, сколько будет стоить седан Mercedes-Benz EQS580 City Edition 2023. Базовая цена полноприводной модели мощностью 516 л.с. составляет 127 100 долларов в США, поэтому, очевидно, что спецверсия будет дороже. И не стоит забывать об электрическом скутере.