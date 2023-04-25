Электромобили с максимальной скидкой

В США считают, что будущее автомобильной индустрии за электромобилями. В этом направлении двигаются не только автопроизводители, но и власти, которые предлагают налоговые льготы и прочие бонусы, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Агентство по охране окружающей среды США на днях опубликовало полный список электромобилей и гибридов, имеющих право на налоговые льготы, которые вступили в силу с 18 апреля 2023. В данной заметке перечислены только электромобили, которые имеют право на получение полной налоговой льготы в размере 7500 долларов.

Некоторые из этих электромобилей уже поступили в продажу, другие ожидаются в течение этого года:

1) Cadillac Lyriq

2) Chevrolet Blazer EV

3) Chevrolet Bolt

4) Chevrolet Bolt EUV

5) Chevrolet Equinox

6) Chevrolet Silverado EV

7) Ford E-Transit

8) Ford F-150 Lightning

9) Ford Mustang Mach-E

10) Nissan Leaf

11) Rivian R1S

12) Rivian R1T

13) Tesla Model 3 Performance

14) Tesla Model Y

15) Volkswagen ID.4