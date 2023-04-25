Электромобили с максимальной скидкой
В США считают, что будущее автомобильной индустрии за электромобилями. В этом направлении двигаются не только автопроизводители, но и власти, которые предлагают налоговые льготы и прочие бонусы, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.
Агентство по охране окружающей среды США на днях опубликовало полный список электромобилей и гибридов, имеющих право на налоговые льготы, которые вступили в силу с 18 апреля 2023. В данной заметке перечислены только электромобили, которые имеют право на получение полной налоговой льготы в размере 7500 долларов.
Некоторые из этих электромобилей уже поступили в продажу, другие ожидаются в течение этого года:
1) Cadillac Lyriq
2) Chevrolet Blazer EV
3) Chevrolet Bolt
4) Chevrolet Bolt EUV
5) Chevrolet Equinox
6) Chevrolet Silverado EV
7) Ford E-Transit
8) Ford F-150 Lightning
9) Ford Mustang Mach-E
10) Nissan Leaf
11) Rivian R1S
12) Rivian R1T
13) Tesla Model 3 Performance
14) Tesla Model Y
15) Volkswagen ID.4
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