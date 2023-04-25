Tesla вернула "вождение одной педалью"

Tesla вернула варианты контроля разгона и торможения при помощи одной педали после выхода последнего обновления программного обеспечения для своих электромобилей Tesla, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Не все владельцы Tesla заметили, что возможность регулировать интенсивность рекуперативного торможения незаметно исчезла с экранов настроек некоторое время назад. Рекуперативное торможение позволяет электрическим и гибридным автомобилям использовать энергию, которая иначе была бы потеряна при замедлении. Это позволяет пользователям электромобилей Tesla использовать "вождение одной педалью", при котором замедление ощущается, как только вы отпускаете педаль акселератора.

Раньше Tesla делала рекуперативное торможение обязательной универсальной опцией, исключая возможность выбора разных сил. Но теперь, благодаря последнему обновлению, которое сейчас раздается владельцам, эта возможность вернулась.

Electrek сообщает, что эта опция находится в разделе "Управление"> "Педали и рулевое управление"> "Рекуперативное торможение". Вам доступны два режима: стандартный и низкий. При стандартном регенерация является самой сильной, и автомобиль замедляется, как только педаль газа отпускается. Во втором режиме, когда вы отпустите педаль акселератора, вашему автомобилю потребуется больше времени, чтобы замедлиться, поэтому он будет двигаться дольше накатом.

Режим низкой регенерации менее эффективен, он он может помочь привыкнуть водителям, которые впервые пересели с автомобилей, оснащенных двигателем внутреннего сгорания, на электромобили.