Дешевый Geely Coolray Champion Edition 2023

Вчера компания Geely представила свой новый компактный внедорожник Geely Binyue Cool Champion Edition 2023 модельного года, который предлагается по цене 15 000 долларов. Издание carnewschina предоставило дополнительные фото и подробности о модели, которая за пределами Китая должна выйти под названием Geely Coolray Champion Edition, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Автомобиль получит совершенно новый панорамный люк на крыше и большой спойлер на крыше. Он позиционируется как компактный кроссовер, Geely Binyue Cool 2023 года имеет размеры 4380 х 1800 х 1609 мм, а колесная база равна 2600 мм. Автомобиль оснащен 18-дюймовыми дисками из алюминиевого сплава с красными спортивными суппортами.

Geely Binyue Cool Champion Edition 2023 получил большую многоугольную черную решетку без рамок, которая занимает почти всю переднюю часть автомобиля занимала переднюю часть. Автомобиль оснащен четырехцилиндровым двигателем Geely 1.5TD мощностью 181 л.с. с крутящим моментом 290 Нм, который работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DCT.

Помимо 10,25-дюймовой ЖК-панели приборов и 12,3-дюймового центрального экрана управления в салоне доступна беспроводная зарядка для мобильных телефонов с максимальной мощностью зарядки 15 Вт.

Кроме того, автомобиль получил систему навигации GPS, поддержку Bluetooth, беспроводные обновление системы, распознавание голоса и дистанционное управление со смартфона.

Geely Binyue Cool 2023 года оснащен четырьмя наружными камерами, которые записывают происходящее вокруг автомобиля даже в режиме парковку, и четырьмя ультразвуковыми радарами для поддержки таких функций, как интеллектуальный круиз-контроль и автоматическая парковка. Также есть привычные функции вроде контроль спуска с холма и помощь при старте в горку.