Злоумышленники угоняют машины с помощью… Nokia 3310

Злоумышленники освоили новый способ угона автомобилей - при помощи... Nokia 3310. Оказалось, что у некоторых авто есть уязвимость, позволяющая подключаться к CAN-шине через проводку, идущую от фар. Более того, ключевые блоки управления некоторых авто Toyota (среди них Land Cruiser и RAV4), Lexus и Maserati способны принимать сигналы от вторичных блоков, которые имитируются при помощи старых кнопочных телефонов вроде Nokia 3310, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Задача угонщика, имеющего на руках такой специальным образом подготовленный кнопочный телефон, максимально упрощается: нужно лишь подключиться к периферийной проводке и послать сигнал с телефона - по нажатию пары кнопок на мобильном автомобиль откроет замки и снимет все блокировки. Даже завести автомобиль можно без ключа.

"Устройство делает всю работу за воров. Все, что им требуется, - отсоединить два провода от него и воткнуть в правильные разъемы со стороны автомобиля", - прокомментировал ситуацию эксперт по кибербезопасности Canis Labs Кен Тинделл.