Hyundai опубликовала изображение нового молодежного кроссовера Exter

Корейская компания Hyundai 25 апреля опубликовала изображение небольшого кроссовера Exter, который ориентирован на молодежную аудиторию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по изображению, Hyundai Exter получит узкие светодиодные фары, противотуманные фары прямоугольной формы, широкую решетку радиатора, широкие колесные арки а также рейлинги на крыше.

Премьера нового Hyundai Exter ожидается уже в ближайшие месяцы. Автомобиль будет продаваться на рынке Индии. Основными покупателями кроссовера, по замыслу маркетологов, должны стать молодые люди.