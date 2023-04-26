Mercedes официально представил новый E-Class

Марка Mercedes представила новое поколение модели E-Class. Производитель позиционирует данную модель как "мост" между классическим прошлым и цифровым будущем, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Внешне на себя обращают внимание выдвижные ручки, а салон сделан в формате "стеклянной кабины", когда все приборы и управление второстепенными функциями осуществляется через тачскрины. Mercedes позиционирует новый E-Class как самый кастомизируемый автомобиль в своей истории с возможностью через цифровое управление настраивать функции машины под конкретные пожелания клиента.

В частности, клиент сможет использовать устройства Apple, включая "умные" часы в качестве ключа от автомобиля.



На момент запуска новый Mercedes E-Class станет комплектоваться всего двумя силовыми установками, и в обоих случаях речь идет о "мягких гибридах" с маломощными, 20-сильными электродвигателями.

Обе версии предлагаются только с полным приводом. Младшая, E 350, теперь оснащается двухлитровой турбочетверкой на 259 л.с. За доплату предлагается также версия E 450. Она оснащена трехлитровым бензиновым мотором с турбонаддувом мощностью уже 380 л.с.



Mercedes E-Class десятилетиями оставался самой популярной моделью марки, занимая промежуточную нишу между дорогими премиальными седанами S-Class и более демократичными компактными моделями. Сейчас популярность таких седанов оказалась под угрозой в связи с ростом спроса на кроссоверы.

Отличительной чертой Mercedes E-Class последних десятилетий стала лучшая в мире аэродинамическая эффективность. Предыдущая модель обладала коэффициентом лобового сопротивления Cd 0,23. Новая генерация не смогла улучшить, но сохранила данный показатель, который все еще является одним из наиболее выдающихся в классе.





