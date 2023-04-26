Компания Hyundai показала свой новый бюджетный кроссовер Exter. Машина предназначена в первую очередь для индийского рынка, но будут и поставки на другие развивающиеся рынки, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Как бы там ни было, полноценный анонс Exter ещё впереди. Сейчас же мы можем оценить в первую очередь достаточно брутальный дизайн, выполненный в стиле Santa Fe нового поколения.

Официально характеристики ещё не раскрыты, но индийские СМИ говорят, что новинку могут оснащать на выбор либо атмосферным двигателем объёмом 1,2 литра мощностью 83 л.с., либо турбированным литровым двигателем мощностью 100 л.с.

Что касается размеров, Exter будет очень компактным. Ожидается, что длина составит всего 3,8 метра, так как в основе будет лежать компактный хэтчбек Grand i10 Nios. Цену журналисты ожидают выше, чем у Nios, за который просят от 7000 долларов, но ниже, чем у Venue, который стоит минимум 9400 долларов.