Volkswagen готовит совершенно новый трехрядный кроссовер, который встанет в один ряд со Skoda Kodiaq и будет продаваться по всему миру, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Этот новый кроссовер будет называться Tayron, он разделит платформу MQB-A2 с Kodiaq следующего поколения. По сути, Tayron должен стать духовным преемником семиместного Tiguan AllSpace, но, в отличие от последнего, этот трехрядный внедорожник будет существенно отличаться от пятиместного Tiguan .

У Volkswagen уже есть кроссовер Tayron - это пятиместная модель с левым рулем, которая продается исключительно в Китае. Модель для Китая имеет длину около 4,6 метра, однако Tayron следующего поколения, который станет глобальной моделью, будет больше, что позволит установить дополнительный ряд сидений. Tayron будет производиться в Германии, откуда он также будет экспортироваться на другие рынки.

Volkswagen готовит новый 7-местный внедорожник для Европы, который будет располагаться между Tiguan и Touareg. Однако, в отличие от нынешнего Tiguan и его семиместной производной, Tayron будет иметь совершенно уникальный стиль, позволяющий четко различать эти два продукта.

Новый Kodiaq представят в конце этого года, а Tayron запустят в производство в Германии в 2024 году.