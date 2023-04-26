Кроссовер Electra E5 стал хитом

Компания Buick официально сообщила, что она получила более 8000 заказов на свой первый электромобиль - кроссовер Electra E5, который построен на платформе GM Ultium. Его оценили в 30 200 долларов в Китае, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Electra E5 представили в середине месяца, генеральный директор SAIC-GM Ван Юнцин также объявил, что к 2025 году бренд выпустит 5 моделей электромобилей на базе платформы Ultium.

Пятиместный Electra E5 получил кузов длиной 4892 мм, шириной 1905 мм и высотой 1655 мм с колесной базой 2954 мм. Он оснащается аккумуляторной батарей ёмкостью 68 кВт•ч или 80 кВт•ч от совместного предприятия CATL и SAIC, которая обеспечивает запас хода 545 км или 620 км по циклу CLTC соответственно.

Кроме того, E5 предлагает три варианта двигателей мощностью 204, 245 или 285 л.с. Всего покупателям доступно пяти моделей с разными наборами двигателей и аккумуляторных батарей. Самая дорогая E5 Long Range с 285-сильной силовой установкой и запасом хода 620 км стоит 32 200 долларов.

Electra E5 оснащен интеллектуальной кабиной SAIC-GM VCS и новым поколением системы помощи при вождении GM Super Cruise. Внутри установлен 30-дюймовый изогнутый дисплей разрешением 6K, 14 динамиков BOSE и люк в крыше, который есть в каждой версии. Компьютерная система построена на базе SoC Qualcomm 8155 с возможностью подключения 5G.