Оmoda и Jaecoo анонсировали семь новых моделей

Похоже, ребят из Поднебесной уже ничто не остановит. Они выкатывают свои новинки целыми пачками. Причем в самых разнообразных сегментах. Так, бренды Omoda и Jaecoo заявили о готовности выпустить очередную порцию "свежачка". Day.Az со ссылкой на Автовзгляд представляет подробности.

Представители марок Omoda и Jaecoo в ходе пресс-конференции на Шанхайском автосалоне заявили, что к 2030 году рыночная доля брендов на мировом рынке составит 10%. Не в последнюю очередь благодаря выводу новых моделей, в том числе на альтернативных видах топлива. Кроме того, интеллектуальные автомобили, как их называют сами китайцы, получат возможность персонализации под отдельно взятого клиента.

В ближайшей перспективе - семь новых моделей, а также презентация 15 "уникальных энергетических технологий, направленных на заботу об окружающей среде и призванных сделать путешествия на автомобилях максимально комфортными и безопасными". Правда, все подробности пока держатся в строжайшем секрете.

За счет грядущих премьер Omoda и Jaecoo планируют усилить свои позиции на международном рынке и войти в ТОП−10 самых продаваемых автомобильных брендов на планете. Амбициозно, но в успехе мы нисколько не сомневаемся.