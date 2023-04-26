Ford снимает с конвейера Mustang шестого поколения

Продажи масл-кара Ford Mustang начинают пробуксовывать, но янки пока не готовы отказаться от него окончательно. Новое, "седьмое" поколение культовой модели показали еще осенью прошлого года, однако в продажу запустили только сейчас. Нынешняя же генерация наконец отправляется на покой, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Шестое поколение "скакуна" появилось в декабре 2013 года, а его серийное производство началось в 2014-м. Именно в этой версии модель стала глобальной.