https://news.day.az/autonews/1558876.html Ford снимает с конвейера Mustang шестого поколения
Ford снимает с конвейера Mustang шестого поколения
Продажи масл-кара Ford Mustang начинают пробуксовывать, но янки пока не готовы отказаться от него окончательно. Новое, "седьмое" поколение культовой модели показали еще осенью прошлого года, однако в продажу запустили только сейчас. Нынешняя же генерация наконец отправляется на покой, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.
Шестое поколение "скакуна" появилось в декабре 2013 года, а его серийное производство началось в 2014-м. Именно в этой версии модель стала глобальной.
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