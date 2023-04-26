Skoda представила тизеры новой генерации Superb и кроссовера Kodiaq

Компания Skoda представила тизеры сразу трех новинок: лифтбека и универсала Superb, а также кроссовера Kodiaq. Как говорится в сообщении пресс-службы бренда, все автомобили будут представлены уже в 2023 году, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Изображения намерено затемнены, чтобы не представлялось возможным рассмотреть детали автомобилей. Тем не менее можно заметить, что светотехника Superb напоминает оптику актуального поколения, а у кроссовера Kodiaq появятся T-образные фары.

"Superb и Kodiaq - две важных для бренда модели, поэтому для нас важно представить эти автомобили этой осенью. Superb является флагманом нашего модельного ряда и будет продолжать устанавливать новые стандарты комфорта. Второе поколение Kodiaq выведет безопасность, технологии и универсальность на новый уровень", - заявил глава Skoda Клаус Зеллмер.

Техническая часть пока не раскрывается. Клаус Зеллмер лишь отметил, что новинки получат бензиновые двигатели со стартер-генераторами и полноценные гибридные силовые установки.