Новой BMW 5 серии можно будет управлять взглядом

Новая BMW 5 серии позволит менять полосы движения, глядя в зеркало. Пока такая возможность реализована лишь для системы автопилота. Больше не нужно использовать рычажок поворотника, хотя как дублирующий элемент он остался, - достаточно посмотреть в боковое зеркало. Новая технология появится на "пятерках" восьмого поколения и электрических i5. Затем её добавят в список опций седанов 7 серии и старших кроссоверов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, уже известно, что электрокар BMW i5 получит привод eDrive пятого поколения и батарею с энергоемкими ячейками. На нём также дебютирует система контроля вертикальных перемещений (Vertical Dynamics Management) девятого поколения. Она заведует жесткостью адаптивной подвески, причем впервые для расчета силы демпфирования использует данные о текущих условиях движения, а не математические модели. Алгоритм учитывает кучу переменных, от скорости вращения колес до угла поворота руля.

Другим новшеством i5 и всего семейства моделей 5 серии станет широкий перечень технологий автоматизированного управления и парковки. В США, Канаде и Германии для "пятерок" будет доступен комплекс Driving Assistant Professional с ассистентом движения по магистралям Highway Assistant, работающим на скоростях до 130 километров в час. Система умеет держать дистанцию до впереди идущих автомобилей, видит границы полосы и способна самостоятельно перестраиваться в соседнюю.

Для активации нужно лишь качнуть рычажком поворотника - в общем, как и прежде. Но на новых машинах 5 серии и i5 впервые в отрасли дать команду также можно будет взглядом, посмотрев в соответствующее боковое зеркало. Разумеется, и в том и в другом случае электроника предупредит водителя, когда маневр максимально безопасен. При этом держать руки на руле не обязательно, система всё сделает сама.

Следом за "пятерками" новый автопилот добавят в список опций седанов 7 серии и старших кроссоверов.

Старт производства BMW 5 Series восьмого поколения намечен на лето этого года. Рыночный дебют - на октябрь.