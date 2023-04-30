Классический Ferrari Стива Маккуина появился в продаже

Спорткар Ferrari легендарного актёра Стива Маккуина выставили на торги. Американский актёр Стив Маккуин ассоциируется у широкой аудитории с ролью детектива Фрэнка Буллита и его классическим Ford Mustang в фильме"Буллит" 1968 года, но на самом деле сфера автомобильных интересов героя Голливуда была куда шире. Маккуина интересовали лучшие спорткары эпохи и Стив покупал себе модели самых разных марок - одной из машин актёра стал редкий Ferrari 275 GTB/4 в кузове от известного ателье Scaglietti. Маккуин купил автомобиль новым в 1967 году и, как сообщается, получил автомобиль в Сан-Франциско во время съёмок "Буллита", передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Спорткар оставался в собственности Стива до начала 1970-х, когда он был продан новому владельцу. Машина сменила нескольких хозяев, включая того, кто перекрасил Ferrari в жёлтый цвет и даже превратил его, срезав крышу, в плохую копию модели 275 GTB/4S NART Spider. Но исторический экземпляр спасли специалисты заводского подразделения Ferrari Classiche, которые с 2010 по 2013 год отреставрировали машину и вернули его в оригинальное состояние.

Автомобиль получил заводской тёмно-красный цвет, обитый чёрной кожей салон и руль из светлого дерева. В порядок привели и 300-сильный 3,3-литровый V12, и 5-ступенчатую механическую коробку передач, которыми оснащались спорткары Ferrari 275 GTB/4.

После реставрации машина стала героем многочисленных журнальных статей и участником выставок - в частности, спорткар выставлялся в заводском музее Museo Ferrari в Маранелло, а также демонстрировался на мероприятии Villa d'Este Concorso d'Eleganza на озере Комо. Аукционный дом RM Sotheby's рассчитывает выручить за машину Стива Маккуина 5-7 миллионов долларов. Торги пройдут в августе в калифорнийском Монтерее. Напомним, автомобиль актёра - один из 330 выпущенных в 1960-е годы экземпляров Ferrari 275 GTB/4.