Toyota бьет рекорды продаж

Компания Toyota подтвердила, что в прошлом финансовом году она и её дочерние компании Daihatsu и Hino, выпустили и продали по всему миру рекордное количество автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

В период с 1 апреля 2022 по 31 марта 2023 компании выпустили 10,73 млн автомобилей, что на 6,6% больше, чем годом ранее, а продажи составили 10,56 млн авто, улучшившись на 1,7% за год.

Toyota вот уже три года подряд опережает по продажам автоконцерн Volkswagen, который в прошлом году реализовал по всему миру только 8,26 млн автомобилей.

Компания подтвердила, что спрос на Toyota, особенно в Северной Америке, является стабильно высоким, а дефицит запчастей остался в прошлом.