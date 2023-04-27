Представлен первый электрический Shelby Mustang в истории

Shelby официально выходит на рынок электромобилей, представив Shelby Mustang Mach-E GT, первый полностью электрический серийный автомобилем Shelby. Интересно, что он предназначен исключительно для европейского рынка, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Но даже в Европе это будет крайне редкая машина. Всего будет построено 100 экземпляров в честь столетнего юбилея Кэрролла Шелби в этом году. Ожидается, что автомобили поступят в дилерские центры в июле.

За основу взяли Ford Mustang Mach-E GT, которому Shelby придаст уникальные черты. Покупатели получат новый капот, решетку радиатора, пороги, корпуса зеркал заднего вида и изготовленный на заказ передний сплиттер из углеродного волокна. Также появится специальная окраска.

Shelby Mustang Mach-E GT получит колес Shelby, каждое из которых на 2 кг легче колес Ford. Shelby подчеркивает, что большая часть работы над моделью была проделана для снижения массы, но компания не говорит, на сколько удалось снизить массу суммарно.

Единственное механическое обновление связано с подвеской, которая будет заниженной, но точное значение также не указано. Компания работала с Borla над созданием цифрового саундтрека для аналога двигателя V8, звучащего через динамики автомобиля. Электромобиль будет имитировать звук выхлопа Shelby GT500 с наддувом, а также переключение передач.

Цены на пакет Shelby Mustang Mach-E GT 2023 года начинаются от 24 900 евро. Ещё раз, это цена только пакета улучшений, при этом Ford Mustang Mach-E GT в Европе стоит от 62 900 евро.