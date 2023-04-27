Первый электромобиль с натрий-ионной АКБ BYD Seagull оказался дешевле, чем ожидалось

26 апреля электрический хетчбэк BYD Seagull, который производитель называл своим первым автомобилем с натрий-ионной АКБ, официально вышел на рынок Китая. Бюджетный электромобиль стартовал с отметки 10 700 долларов, хотя неделю назад производитель заявил, что стартовая цена составит 11 400 долларов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Итак, BYD Seagull предлагается по цене от 10 700 до 13 000 долларов. Все версии получили один и тот же двигатель на передней оси мощностью 74 л.с. с максимальным крутящим моментом 135 Нм и максимальной скоростью 130 км/ч.

Старшая версия оснащена литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареей на 38,88 кВт•ч и предлагает запас хода в 405 км по циклу CLTC. Младшая оснащена такое же батареей на 30 кВт•ч и предлагает запас хода 305 км. Обе версии поддерживают быструю зарядку мощностью 30-40 кВт, что позволяет Seagull пополнить заряд аккумулятора от 30% до 80% за 30 минут.

Вопреки заявлениям, автомобиль был выпущен без версии с натрий-ионной АКБ, при этом BYD ничего не сказала по этому поводу. Однако, согласно инсайдерской информации, Seagull получит новую версию с натрий-ионной АКБ во второй половине года.

Компания BYD (Build Your Dreams) представила новый электрический хетчбэк Seagull начального уровня на Шанхайской автомобильной выставке 2023 года и сразу начала принимать предзаказы. За первые за 24 часа на автомобиль поступило 10 000 заказов.

Автомобиль оснащен 7-дюймовой приборной панелью и поворотным 11,1-дюймовым информационно-развлекательным экраном. BYD Seagull имеет четыре подушки безопасности, в салоне есть беспроводная зарядка и два подстаканника.