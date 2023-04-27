Geely Atlas нового поколения поступил в продажу

Компания Geely официально сообщила о том, что новый кроссовер семейства Geely Atlas, известный в Китае под названием Geely Boyue Cool, поступил в продажу 26 апреля этого года.

Вопреки предыдущей информации о том, что автомобиль, ориентированный на молодых покупателей, будет стоить от 15 800 до 18 700 долларов, новинка доступна для покупателей по цене от 14 800 до 18 100 долларов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Позиционируемый как компактный внедорожник, Geely Boyue Cool имеет габариты 4510 х 1865 х1650 мм и колесную базу 2701 мм. Кроме того, в салоне есть 39 мест для хранения мелочей и багажник объемом 571 л. Покупатели могут выбрать один из четырех цветов кузова: белый, синий, зеленый и серый, а также два цвета салона: серый и бежевый.

В салоне установлены 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 13,2-дюймовый цифровой центральный экран управления разрешением 2K. Компьютерная система построена на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8155, которую дополняют 16 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Автомобиль получил операционную систему Geely Galaxy OS Air Smart Car System. Он поддерживает голосовое взаимодействие, дистанционное управление и систему помощи при вождении второго уровня (руки необходимо держать на руле), включая интеллектуальный круиз-контроль, автономное экстренное торможение и удержание в полосе движения.

Будущие обновления принесут с собой такие функции, как распознавание лиц для запуска двигателя и автоматической регулировки положения сидений под каждого пользователя.

Автомобиль оснащён четырёхцилиндровым 180-сильным двигателем объёмом 1,5 л, разработанным совместно Volvo и Geely, а также 7-ступенчатой коробкой передач DCT. Автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 7,9 секунды Сзади расположена выхлопная система с четырьмя патрубками, новые светодиодные фары и высоко установленный стоп-сигнал.