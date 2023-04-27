Tesla признали виновной

Судья по административным делам Национального совета по трудовым отношениям (NLRB) постановил, что менеджеры сервисного центра Tesla во Флориде нарушили трудовое законодательство США, сказав сотрудникам не обсуждать ни свою заработную плату, ни условия труда, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Некоторые сотрудники, работавшие в сервисном центре Tesla, обнаружили, что новым сотрудникам платят больше, чем им, и пожаловались руководству. Один технический специалист даже связался с вице-президентом Tesla, который переслал электронное письмо главе отдела кадров. Руководители сервисного центра провели совещание, на котором дали указание 25 сотрудникам не обсуждать ни свою зарплату, ни условия труда. Они также сказали сотрудникам не подавать жалобы вышестоящим руководителям, по словам судьи Майкла Росаса.

Несколько недель спустя сотрудник, подавший жалобу руководству, был уволен, что побудило других сотрудников подать жалобу на Tesla в NLRB. В феврале состоялось слушание, на котором Tesla утверждала, что разместила в сервисном центре объявление, уведомляющее сотрудников о том, что работники могут обсуждать свою заработную плату.