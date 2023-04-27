«Китайский Suzuki Jimny» получил огромный аналог Apple Watch на кузове

Китайское совместное предприятие GM SGMW раскрыло новые подробности о ранее анонсированном электрическом "мини-внедорожнике" Baojun Yep, который сразу же окрестили "китайским Suzuki Jimny", передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Он поступит в продажу в июне по цене 14 400 долларов, при этом он будет оснащен довольно большим экраном на задней двери, который позволит отображать время, смайлики, значки, текст предупреждения и другую информацию для участников дорожного движения.

Разработчики называют эту функцию автомобильными часами, поскольку сзади устройство напоминает Apple Watch с ремешком длиной более 1 метра и шириной 0,26 метра. Как и в случае с устройством Apple, вы можете выбрать один из различных дизайнов "ремешка для часов" для своих автомобильных часов Baojun Yep.

Размеры экрана составляют 300 x 256 мм. GM говорит, что эта функция предназначена для того, чтобы "помочь молодому поколению выразить свою индивидуальность".

Кроме того, Baojun Yep будет оснащен умной системой вождения Lingxi, разработанной DJI-Wuling. Lingxi ADAS опирался на камеры с двумя объективами.

Это компактный 3-дверный 4-местный автомобиль с размерами 3381 х 1685 х 1721 мм, колёсной базой 2110 мм и снаряжённой массой 1006 кг. Автомобиль на 0,6 метра короче Suzuki Jimmy, габариты которого равны 3985 х 1645 х 1720 мм при колёсной базе 2250 мм.

Электромобиль оснащён одним электродвигателем, расположенным сзади, и может развивать максимальную выходную мощность 68 л.с. и генерировать максимальный крутящий момент 140 Нм. Максимальная скорость - 100 км/ч. Также в разработке находится версия с двумя двигателями и полным приводом, которая будет представлена позже в этом году.

Baojun Yep оснащён литий-железо-фосфатной батареей (LFP), которая позволяет обеспечить запас хода в 303 километра по циклу CLTC.