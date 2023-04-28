Changan показал кроссовер CS75 Plus третьего поколения

На "Шанхайском автосалоне−2023" официально представлено новое поколение среднеразмерного кроссовера Changan CS75 Plus. Day.Az со ссылкой на портал Автовзгляд рассказывает о технических характеристиках модели.

Кузов нового Changan CS75 Plus слегка "распух" по сравнению со своим предшественником второго поколения. Колесная база увеличилась на 10 мм и теперь равна 2710 мм. Внешние габариты теперь составляют 4700х1865х1710 мм. Модель комплектуется двумя вариантами бензиновых турбомоторов: 1,5-литровым мощностью 187 л. с. и 2-литровым, выдающим 232 л. с. Оба агрегата работают в паре с 8-ступенчатым "автоматом".

Ранее сообщалось о возможности комплектации авто гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки. Она состоит из 1,5-литрового ДВС мощностью 122 л. с. и 150-сильного электромотора.