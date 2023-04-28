Новейший пикап Geely Radar RD6 сильно подешевел

Бренд Geely Radar представил новую базовую модель своего электрического пикапа RD6, которая получила название Business Edition. Базовая цена составляет 21 000 долларов в Китае, что на 3600 долларов меньше, чем предыдущая базовая модель, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Кроме того, клиенты, которые сделают заказ до 4 мая, получат скидку в размере 700 долларов. То есть они смогут приобрести электрический пикап с запасом хода 410 км и мощностью 272 л.с. за 20 300 долларов.

Пикап RD6, как и большинство электромобилей Geely, основан на платформе SEA. Это пятиместный автомобиль с размерами 5260 х 1900 х 1830 мм и колесной базой 3120 мм. По габаритам он очень близок к Toyota Hilux. Geely утверждает, что за дизайн RD6 отвечал британский дизайнерский центр компании.

Geely любит рекламировать RD6 с помощью дронов. И некоторые владельцы пикапа действительно используют его для перевозки больших дронов.

Пикап оснастили одним электромотором, установленным на задней оси. Мощность, как уже сообщалось, составляет 272 л.с., а разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 6 секунд. В багажнике автомобиля есть сразу шесть розеток для подзарядки различных устройств. Они могут выдавать до 2000 Вт мощности.

Автомобиль имеет 17-дюймовые алюминиевые колеса и багажник объёмом 1200 литров.